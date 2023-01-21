Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады-2023

21 Января 2023, 09:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Серебро» в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).

Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 баллов.

Ранее Васильев уже становился золотым призером Универсиады-2023 в одиночных соревнованиях. Также «золото» Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков; «бронзу» выиграли биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.



Фото: sports.kz.