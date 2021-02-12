Казахстан выиграл право провести Юниорский и Юношеский ЧМ-2023 по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Технический Комитет и члены правления Международного союза биатлонистов IBU провели заседание, на котором обсуждались ряд ключевых вопросов, включая расписание предстоящих соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В ходе встречи Исполнительный Комитет определил хозяев Кубков Мира, Кубков IBU, Открытых Чемпионатов Европы, Юниорских Кубков и Молодежных и Юниорских Чемпионатов Мира на 2022-2024годы.

Таким образом, принято решение: Юниорский и Юношеский Чемпионат Мира-2023 по биатлону провести с 4 по 12 марта 2023 года в Казахстане на новой лыжно-биатлонной базе г. Щучинске.