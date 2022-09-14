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    22:37, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл первую медаль на чемпионате мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борец греко-римского стиля из Казахстана Айдос Султангали в весовой категории до 60 кг выиграл медаль чемпионата мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    «Айдос Султангали принес Казахстану первую медаль на ЧМ по борьбе в Сербии! Казахстанский классик выиграл бронзу в весе до 60 кг, победив венгра Кристиана Кечкемета со счетом 7:1», — сообщает Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В полуфинальной схватке Султангали, который является чемпионом Азии 2021 года, потерпел поражение от кыргызстанского спортсмена Жоламана Шаршенбекова.


    Фото: Федерация борьбы Казахстана




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