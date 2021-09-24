Казахстан выиграл первую медаль на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жасмин Кизатова стала бронзовой призеркой чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 69 килограммов Кизатова сразилась с бразильянкой Барбарой Марией дос Сантос и уступила ей раздельным решением судей.

Таким образом, Жасмин Кизатова принесла Казахстану первую медаль на турнире. Что касается дос Сантос, то она поборется за «золото» с россиянкой Саадат Далгатовой, которая оказалась сильнее узбечки Навбахор Хамидовой.

58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих проходит в Москве и продлится до 25 сентября. Всего на турнире выступят более 230 боксеров из 36 стран мира.



