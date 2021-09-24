РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан выиграл первую медаль на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жасмин Кизатова стала бронзовой призеркой чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 69 килограммов Кизатова сразилась с бразильянкой Барбарой Марией дос Сантос и уступила ей раздельным решением судей.

    Таким образом, Жасмин Кизатова принесла Казахстану первую медаль на турнире. Что касается дос Сантос, то она поборется за «золото» с россиянкой Саадат Далгатовой, которая оказалась сильнее узбечки Навбахор Хамидовой.

    58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих проходит в Москве и продлится до 25 сентября. Всего на турнире выступят более 230 боксеров из 36 стран мира.



    Теги:
    Спорт Соотечественники Бокс для mail.ru
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!