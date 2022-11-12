Казахстан выиграл первое «серебро» на чемпионате Азии-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по боксу завоевала первую серебряную медаль на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 81 кг казахстанская боксерша Гульсая Ержан сразилась со спортсменкой из Индии Савити и потерпела поражение единогласным решением судей. Таким образом, Ержан закончила выступление на континентальном первенстве с «серебром».

Ранее Казахстан выиграл на ЧА-2022 в Аммане три золотые медали: чемпионками в своих весовых категориях стали Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Что касается других достижений Гульсаи Ержан в любителях, то ранее она становилась серебряной призеркой чемпионата Азии среди молодежи.

Фото: sports.kz