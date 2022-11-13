Казахстан выиграл общекомандный медальный зачет ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2022 по боксу в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Суммарно боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль — 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана — 6 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия — 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых.

Общекомандный медальный зачет ЧА-2022 по боксу:

1. Казахстан — 6-7-8

2. Узбекистан — 6-3-4

3. Индия — 4-2-6

4. Иордания — 2-3-2

5. Таиланд — 2-2-1

6. Япония — 1-5-1

7. Южная Корея — 1-1-4

8. Тайвань — 1-0-3

9. Филиппины — 1-0-2

10. Вьетнам — 1-0-1

11. Монголия — 0-2-8

12. Кыргызстан — 0-0-4

13. Иран — 0-0-2

13. Таджикистан — 0-0-2

15. Пакистан — 0-0-1.

В субботу, 12 ноября, на чемпионате Азии-2022 по боксу в Иордании прошли финальные поединки у мужчин. «Золото» из них смогли завоевать трое, а еще шесть спортсменов стали серебряным призерами турнира. Ранее казахстанские боксеры выиграли три бронзовые медали. «Золото» стране принесли Санжар Ташкенбай (48 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Айбек Оралбай (92 кг), серебряными призерами турнира стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг), «бронзу» завоевали Саматали Тольтаев (60 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).

В медальном зачете у мужчин команда Казахстана заняла второе место. Лидером турнира стала сборная Узбекистана — у нее пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Тройку лучших команд замкнула Иордания — две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

Выявили сильнейших и женщины-боксеры континента. По итогам чемпионата женская сборная Казахстана завоевала девять медалей, в том числе три «золота», одно «серебро» и пять «бронз». Чемпионками Азии стали Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг), «серебро» выиграла Гульсая Ержан (81 кг), а бронзовыми призерками соревнований стали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).