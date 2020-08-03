Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool»

Автор:  
Серик Сабеков
3 Августа 2020, 09:49
Казахстан выиграл многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан выиграла многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

«Республика Казахстан выиграла многомилионный арбитражный процесс против канадской компании «Gold Pool»: арбитражный Трибунал подтверждает, что Казахстан не связан Советским Соглашением», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба поясняет, что 30 июля 2020 года международный Арбитражный Трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией «Gold Pool JV Ltd.» против Республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО «Казахалтын».

Сумма исковых требований составила 917 млн долларов США.


Экономика   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски