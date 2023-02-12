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    01:22, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл медальный зачет престижного турнира по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские боксеры выиграли девять медалей — шесть золотых и три бронзовые. Второе место в медальном зачете у мужчин заняла сборная Украины — у нее десять медалей: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Третьей стала команда Германии — семь медалей: два «золота», два «серебра» и три «бронзы».

    В составе мужской сборной Казахстана за «золото» боролись Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). Все они выиграли медали высшей пробы.

    Еще три казахстанских боксера стали бронзовыми призерами турнира — Дамир Абдикадыр (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг) и Ермахан Жакпеков (71 кг).

    Медальный зачет турнира памяти Иштвана Бочкаи (мужчины):
    1. Казахстан — 6-0-3
    2. Украина — 3-3-4
    3. Германия — 2-2-3
    4. Узбекистан — 1-2-3
    5. Кыргызстан — 1-1-0
    6. Бельгия — 0-2-0
    7. Венгрия — 0-1-2
    7. Австралия — 0-1-2
    9. Англия — 0-1-1
    10. Таиланд — 0-0-2
    10. Литва — 0-0-2
    12. Азербайджан — 0-0-1
    12. Словения — 0-0-1
    12. Шотландия — 0-0-1
    12. Хорватия — 0-0-1


    Теги:
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