Казахстан выиграл медальный зачет престижного турнира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по боксу заняла первое место в медальном зачете на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры выиграли девять медалей — шесть золотых и три бронзовые. Второе место в медальном зачете у мужчин заняла сборная Украины — у нее десять медалей: три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Третьей стала команда Германии — семь медалей: два «золота», два «серебра» и три «бронзы».

В составе мужской сборной Казахстана за «золото» боролись Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). Все они выиграли медали высшей пробы.

Еще три казахстанских боксера стали бронзовыми призерами турнира — Дамир Абдикадыр (51 кг), Даулет Молдашев (54 кг) и Ермахан Жакпеков (71 кг).

Медальный зачет турнира памяти Иштвана Бочкаи (мужчины):

1. Казахстан — 6-0-3

2. Украина — 3-3-4

3. Германия — 2-2-3

4. Узбекистан — 1-2-3

5. Кыргызстан — 1-1-0

6. Бельгия — 0-2-0

7. Венгрия — 0-1-2

7. Австралия — 0-1-2

9. Англия — 0-1-1

10. Таиланд — 0-0-2

10. Литва — 0-0-2

12. Азербайджан — 0-0-1

12. Словения — 0-0-1

12. Шотландия — 0-0-1

12. Хорватия — 0-0-1