20:24, 24 Апрель 2022 | GMT +6
Казахстан выиграл медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике
БАКУ. КАЗИНФОРМ -Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Баку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Успеха спортсменки добились в финале упражнений с мячами/лентами.
Золотая медаль - у команды Италии, на втором месте - спортсменки из Японии.
В многоборье принимали участие 14 команд со всего мира и 8 лучших команд смогли пройти в финал турнира.