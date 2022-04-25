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    20:24, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл медаль этапа Кубка мира по художественной гимнастике

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    БАКУ. КАЗИНФОРМ -Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Баку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха спортсменки добились в финале упражнений с мячами/лентами.

    Золотая медаль - у команды Италии, на втором месте - спортсменки из Японии.

    В многоборье принимали участие 14 команд со всего мира и 8 лучших команд смогли пройти в финал турнира.

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