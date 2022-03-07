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    05:10, 07 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл еще шесть медалей на чемпионате Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу получила еще шесть полуфиналистов чемпионата Азии среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На юниорском турнире Бексултан Боранбек (48 кг), Бек Жолдасбек (50 кг), Айдар Кадырхан (52 кг), Султан-Бейбарыс Абылаев (54 кг), Торехан Сабырхан (57 кг) и Алексей Хаванцев (60 кг) вышли в полуфинал и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Любопытно, что в четырех боях казахстанцы добились досрочных побед. Ниже представлены все результаты четвертьфинальных боев с участием казахстанских боксеров, которые прошли в воскресенье.

    46 кг Темирлан Кемерхан (Казахстан) — Зафарбек Камилов (Кыргызстан) — 0:5

    48 кг Бексултан Боранбек (Казахстан) — Джабер Алотаиби (Кувейт) — 4:0

    50 кг Бек Жолдасбек (Казахстан) — Ловприт Сингх (Индия) — победа Жолдасбека техническим нокаутом в третьем раунде

    52 кг Айдар Кадырхан (Казахстан) — Альхасан Кадус (Сирия) — 5:0

    54 кг Султан-Бейбарыс Абылаев (Казахстан) — Джаббар Висам (Ирак) — победа Абылаева техническим нокаутом во втором раунде

    57 кг Торехан Сабырхан (Казахстан) — Рамиль Шамуза (Кыргызстан) — победа Сабырхана техническим нокаутом в первом раунде

    60 кг Алексей Хаванцев (Казахстан) — Джамал Баззари (Иордания) — победа Хаванцева техническим нокаутом во втором раунде.


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