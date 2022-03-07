Казахстан выиграл еще шесть медалей на чемпионате Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу получила еще шесть полуфиналистов чемпионата Азии среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На юниорском турнире Бексултан Боранбек (48 кг), Бек Жолдасбек (50 кг), Айдар Кадырхан (52 кг), Султан-Бейбарыс Абылаев (54 кг), Торехан Сабырхан (57 кг) и Алексей Хаванцев (60 кг) вышли в полуфинал и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Любопытно, что в четырех боях казахстанцы добились досрочных побед. Ниже представлены все результаты четвертьфинальных боев с участием казахстанских боксеров, которые прошли в воскресенье.

46 кг Темирлан Кемерхан (Казахстан) — Зафарбек Камилов (Кыргызстан) — 0:5

48 кг Бексултан Боранбек (Казахстан) — Джабер Алотаиби (Кувейт) — 4:0

50 кг Бек Жолдасбек (Казахстан) — Ловприт Сингх (Индия) — победа Жолдасбека техническим нокаутом в третьем раунде

52 кг Айдар Кадырхан (Казахстан) — Альхасан Кадус (Сирия) — 5:0

54 кг Султан-Бейбарыс Абылаев (Казахстан) — Джаббар Висам (Ирак) — победа Абылаева техническим нокаутом во втором раунде

57 кг Торехан Сабырхан (Казахстан) — Рамиль Шамуза (Кыргызстан) — победа Сабырхана техническим нокаутом в первом раунде

60 кг Алексей Хаванцев (Казахстан) — Джамал Баззари (Иордания) — победа Хаванцева техническим нокаутом во втором раунде.