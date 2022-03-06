Казахстан выиграл еще семь медалей на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В субботу на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) прошли очередные четвертьфинальные бои, в которых выступили и казахстанские боксеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На молодежном турнире на ринг вышли восемь боксеров из Казахстана — пять мужчин и три женщины. Семь из них вышли в четвертьфинал, гарантировав тем самым себе как минимум бронзовые медали. Ниже представлены результаты боев с участием казахстанцев, а также видеофрагменты их поединков.

Мужчины

71 кг. Егор Егоров (Казахстан) — Ашиш Худа (Индия) — победа Егорова единогласным решением судей;

75 кг. Даулет Тулемисов (Казахстан) — Даниэль Абдрахманов (Кыргызстан) — победа Тулемисова единогласным решением судей;

80 кг. Султанбек Айбарулы (Казахстан) — Мохаммед Алькурди (ОАЭ) — победа Айбарулы нокаутом в первом раунде;

92 кг. Ердос Шарипбек (Казахстан) — Абдулла Муктада (Ирак) — победа Шарипбека единогласным решением судей;

+92 кг. Тимофей Поташов (Казахстан) — Равшанжон Солиев (Узбекистан) — победа Поташова раздельным решением судей.

Женщины

48 кг. Гульназ Бурибаева (Казахстан) — Мария (Пакистан) — победа Бурибаевой единогласным решением судей;

63 кг. Аида Жолдасова (Казахстан) — Равина (Индия) — победа Равины раздельным решением судей;

66 кг. Бакыт Сейдиш (Казахстан) — Рахма Альмашди (ОАЭ) — победа Сейдиш техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Казахстан нокаутом выиграл первую медаль чемпионата Азии по боксу.