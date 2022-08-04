4 Августа 2022 20:18

Казахстан выиграл еще одну «бронзу» домашнего ЧА-2022 по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актив сборной Казахстана по дзюдо пополнился еще одной медалью чемпионата Азии, проходящего в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее автором стал Гусман Кыргызбаев, выступающий в категории до 66 кг.

В схватке за третье место он должен был встретиться с Кубанычбеком Айбеком Уулу (Кыргызстан). Однако соперник на татами не вышел. Предположительно из-за травмы.

Таким образом, Кыргызбаев завоевал «бронзу». Ранее второй стала Абиба Абужакынова (до 48 кг), а Магжадин Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала.









Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстан











