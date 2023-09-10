Казахстан выиграл две медали на международном чемпионате EuroSkills

ГДАНЬСК. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия на чемпионате EuroSkills, завоевав две медали и четыре «Медальона отличия». В соревнованиях, проходивших в польском Гданьске, приняли участие 600 сильнейших молодых специалистов в возрасте до 25 лет из 32 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Talap».

По итогам трех конкурсных дней восьмого европейского чемпионата EuroSkills Gdańsk 2023, члены национальной сборной Казахстана выиграли одну серебряную и одну бронзовую медали.

Руслан Юсупов взял «серебро» в компетенции «Веб-технологии», а Андрей Степанюк и Станислав Горицин пополнили копилку сборной бронзовой медалью в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Кроме того, Алуа Жарасбаева (графический дизайн), Ерасыл Бахытжан

(инженерный дизайн CAD), Виталий Кайль (облицовка плиткой), Ернияз Курманбеков и Ансар Оразгалиев (мехатроника) получили «Медальон отличия».

Для Казахстана это третья медаль на европейском чемпионате. В 2021 году выпускница павлодарского колледжа Дина Афанасьева заняла призовое третье место по направлению «Веб-разработка».

В этом году соревнования прошли в польском городе Гданьске с 5 по 9 сентября. В состав национальной сборной вошли 28 конкурсантов и 25 международных экспертов. Казахстанцы выступали по 25 компетенциям.

Чемпионат EuroSkills – это значимое мероприятие в области профессионального образования и повышения квалификации в Европе. Крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для людей в возрасте до 25 лет проводятся каждые два года в одной из стран - участниц WorldSkills Europe.