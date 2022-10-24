Казахстан выиграл две «бронзы» молодежного чемпионата мира по вольной борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана пополнила свою копилку медалей на молодежном чемпионате мира по видам борьбы в испанской Понтеведре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Алишер Ергали (до 125 кг) и Асыл Айтакын (до 61 кг) стали бронзовыми призерами ЧМ-2022 по вольной борьбе до 23 лет.

Асыл в поединке за «бронзу» победил грузинского борца Рамаза Турманидзе, а Алишер выиграл у венгра Милана Корксога и стал обладателем медали.

Как сообщалось ранее, Даулет Ергеш в весе до 79 кг завоевал серебряную награду первенства, а борец греко-римского стиля Олжас Султан выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.







