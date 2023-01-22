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Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023

22 Января 2023, 15:15
Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная по шорт-треку завоевала девятую медаль для Казахстана на зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы заняли второе место на дистанции 5000 метров, показав результат 7:12.409. Первой стала команда Южной Кореи (7:10.689), а «бронза» досталась Нидерландам (7:12.450).

Казахстан представили Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко.

Теперь в копилке сборной Казахстана числится девять медалей.

Ранее «золото» принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также «летающий лыжник» Данил Васильев; «серебро» выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко, биатлонист Александр Мухин, а также команда по шорт-треку в смешанной эстафете; «бронзу» получили женская сборная по лыжным гонкам и все тот же Мухин.


Фото: sports.kz




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