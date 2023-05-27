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Казахстан выиграл десять золотых медалей на международном турнире по боксу

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Мая 2023, 21:32
Казахстан выиграл десять золотых медалей на международном турнире по боксу Фото: Sports.kz.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всего за медали в тринадцати весовых категориях боролись 177 боксеров из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Кыргызстана.

Казахстанские боксеры завоевали на турнире десять золотых медалей: чемпионами стали Даниял Сабит (51 кг), Дамир Абдикадир (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Султан Мусинов (63,5 кг), Дилмурат Мижитов (67 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг), Аятулла Такижанов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Шаймурат Кусайынов (86 кг).

Две золотые медали выиграли боксеры из Китая — Ашан Резибек (92 кг) и Абудурешити Ремула (+92 кг).

Одно «золото» завоевал кыргызстанский боксер Жениш Улпатов (48 кг).


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