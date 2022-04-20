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    19:31, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл бронзу чемпионата Азии по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Турсынов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Нурсултан Турсынов, выступавший в весовой категории 87 кг, завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке, победив Мелиса Айтбекова из Кыргызстана со счетом 7:2.

    Напомним, что казахстанец уступил в полуфинале иранцу Насеру Ализаде и получил возможность бороться в утешительном финале.

    Напомним, в копилке сборной Казахстана по видам борьбы уже четыре медали чемпионата Азии. Ранее Амангали Бекболатов (55 кг), Мирамбек Айнагулов (63 кг) и Максат Ережепов (77 кг ) принесли стране три «серебра».


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