Казахстан выиграл бронзу чемпионата Азии по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Турсынов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Нурсултан Турсынов, выступавший в весовой категории 87 кг, завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке, победив Мелиса Айтбекова из Кыргызстана со счетом 7:2.

Напомним, что казахстанец уступил в полуфинале иранцу Насеру Ализаде и получил возможность бороться в утешительном финале.

Напомним, в копилке сборной Казахстана по видам борьбы уже четыре медали чемпионата Азии. Ранее Амангали Бекболатов (55 кг), Мирамбек Айнагулов (63 кг) и Максат Ережепов (77 кг ) принесли стране три «серебра».