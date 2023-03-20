Казахстан выиграл 9 медалей на молодежном Кубке мира-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры выступили на молодежном Кубка мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этом турнире мужская сборная Казахстана завоевала девять медалей — одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых. Единственным чемпионом у Казахстана стал Даулет Тулемисов (80 кг), серебряным призерами — Алихан Нурзак (75 кг) и Ерсултан Сапар (+92 кг), а с «бронзой» выступление на турнире закончили Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Ислам Советов (71 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг) и Нуржан Думан (92 кг). Всего в заявке казахстанской команды на молодежный Кубок мира-2023 изначально было двенадцать спортсменов: трое из них не сумели добраться до медалей — Жансери Кошербаев (54 кг), Онер Сеилхан (67 кг) и Санжар-Али Бегалиев (71 кг).