Казахстан выиграл 7 медалей в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов

ХОШИМИН. КАЗИНФОРМ - В первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей различного достоинства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

На турнире, который проходит во вьетнамском Хошимине, подопечные Мырзагали Суранова завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Победители и призеры:

І место - Нурперзент Саматулы, 33 кг

І место - Достан Нажимханов, 49 кг

І место - Ярина Пуганцова, 29 кг

ІІ место - Нурай Амангельды, 37 кг

ІІ место - Дарын Зейнеш, 57кг

ІІ место - Темиржан Таскын, 41 кг

ІІІ место - Жумабек Нурайым, 44 кг

От Казахстана на первенство Азии среди кадетов отправились 20 таеквондистов.









Фото:kaztkd.kz