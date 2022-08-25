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    10:04, 25 Август 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл 7 медалей в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов

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    ХОШИМИН. КАЗИНФОРМ - В первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей различного достоинства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

    На турнире, который проходит во вьетнамском Хошимине, подопечные Мырзагали Суранова завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

    Победители и призеры:

    І место - Нурперзент Саматулы, 33 кг

    І место - Достан Нажимханов, 49 кг

    І место - Ярина Пуганцова, 29 кг

    ІІ место - Нурай Амангельды, 37 кг

    ІІ место - Дарын Зейнеш, 57кг

    ІІ место - Темиржан Таскын, 41 кг

    ІІІ место - Жумабек Нурайым, 44 кг

    От Казахстана на первенство Азии среди кадетов отправились 20 таеквондистов.


    Фото:kaztkd.kz


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