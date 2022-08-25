10:04, 25 Август 2022 | GMT +6
Казахстан выиграл 7 медалей в первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов
ХОШИМИН. КАЗИНФОРМ - В первый день чемпионата Азии по таеквондо среди кадетов Казахстан выиграл семь медалей различного достоинства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.
На турнире, который проходит во вьетнамском Хошимине, подопечные Мырзагали Суранова завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
Победители и призеры:
І место - Нурперзент Саматулы, 33 кг
І место - Достан Нажимханов, 49 кг
І место - Ярина Пуганцова, 29 кг
ІІ место - Нурай Амангельды, 37 кг
ІІ место - Дарын Зейнеш, 57кг
ІІ место - Темиржан Таскын, 41 кг
ІІІ место - Жумабек Нурайым, 44 кг
От Казахстана на первенство Азии среди кадетов отправились 20 таеквондистов.
Фото:kaztkd.kz