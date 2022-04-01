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    07:29, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл 12 медалей на турнире по боксу в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На международном турнире Мемориал Бранко Пешича «Белградский победитель» в Белграде (Сербия) прошли четвертьфинальные бои, по итогам которых определились медалисты в составе сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бронзовые медали себе уже гарантировали Темиртас Жусупов (51 кг), Куаныш Дуйсенбай (51 кг), Олжас Байниязов (54 кг), Даулет Молдашев (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбай уулу (63,5 кг), Даулет Нысан (67 кг), Нуржан Аманкельды (71 кг), Армат Арманулы (71 кг), Ильяр Аширов (75 кг) и Мади Амиров (86 кг).

    Более того, Мади Амиров уже успел провести и полуфинальный бой, однако в финал пробиться казахстанец не сумел — он проиграл украинскому боксеру Сергею Горскову.


    Фото: sports.kz

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