4 Июля 2022 19:33

Казахстан выиграл 11 золотых медалей на турнире по боксу Elorda Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На международном турнире по боксу Elorda Cup в Нур-Султане состоялся заключительный финальный бой у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории свыше 92 килограммов встретились казахстанский боксер Дамир Тойбай и узбекистанец Лазизбек Муллажонов. Этот поединок закончился победой Муллажонова единогласным решением судей.

Таким образом, Дамир Тойбай закончил выступление на первом турнире Elorda Cup с серебряной медалью. Что касается его соперника, то Лазизбек Муллажонов в прошлом году становился чемпионом мира на среди военнослужащих.

Ранее победителями Кубка столицы от сборной Казахстана стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Абзал Серик (до 70 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Абзал Куттыбеков (86 кг) и Айбек Оралбай (92).



