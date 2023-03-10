Казахстан выдвинул свою кандидатуру в Совет безопасности ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров выразил надежду на то, что кандидатура Казахстана будет поддержана при выборе в Совет безопасности ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году Казахстан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Это стало одним из признаков международного признания и мы эффективно представляем не только нашу страну, но и весь регион Центральной Азии, внося вклад в работу Совета. Мы надеемся, что сможем повторить такой опыт, что кандидатура Казахстана будет поддержана при выборе в Совет безопасности ООН. Мы рассчитываем на поддержку», - сказал Кайрат Умаров на встрече в Астане на тему «30 лет ООН в Казахстане и Руководящий комитет Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы».

Он отметил, что в октябре прошлого года в Астане прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где встретились 11 глав государств: президенты Азербайджана, Беларуси, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

«Важно отметить жизнеспособность этих инициатив. Это стало возможным благодаря институционализации различных организаций, в том числе международных. За такой короткий период времени мы смогли выполнить очень много совместной работы. Казахстан также становится глобальным центром для диалога религиозных центров и цивилизаций. VII съезд лидеров мировых и традиционных религий провели при поддержке ООН в прошлом году», - добавил Кайрат Умаров.

В июне 2016 года Казахстан избран непостоянным членом Совета безопасности ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017-2018 годы. Кандидатуру Казахстана поддержали 138 государств из 193 государств-членов ООН, принявших участие в голосовании. Страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН.

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