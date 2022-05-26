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Казахстан выделит образовательные гранты гражданам Кыргызстана - этническим казахам
26 Мая 2022 19:35

Казахстан выделит образовательные гранты гражданам Кыргызстана - этническим казахам

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстан выделит образовательные гранты этническим казахам, являющимся гражданами Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Как сообщалось ранее, межправительственное соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере образования было подписано 26 мая в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Кыргызстан.

Как пояснил министр образования и науки РК, документ предусматривает следующее новшество: Казахстан выделит 20 образовательных грантов этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана, и 30 грантов другим гражданам Кыргызстана.

«Хотел бы отметить, что ранее, во время государственного визита Президента в Турцию, также было подписано межправительственное соглашение по сотрудничеству в сфере образования. Также в настоящее время мы ведем переговоры с рядом других стран по подписанию соглашений и взаимодействию в сфере образования», - отметил Асхат Аймагамбетов.


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