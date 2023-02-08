Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства $1 миллион в качестве гуманитарной помощи выделен Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Соответствующее Постановление принято Правительством РК 8 февраля 2023 года.

Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США.

Внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

Фото: t.me/KZgovernment