Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

8 Февраля 2023, 19:31
Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства $1 миллион в качестве гуманитарной помощи выделен Турецкой Республике, пострадавшей в результате разрушительных землетрясений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Соответствующее Постановление принято Правительством РК 8 февраля 2023 года.

Министерству финансов РК поручено выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной одному миллиону долларов США.

Внешнеполитическое ведомство должно в установленном законодательством порядке перечислить указанные средства турецкой стороне на специальный счет.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.


Фото: t.me/KZgovernment

Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Увольнение руководства «Павлодарэнерго» объяснил Роман Скляр
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей