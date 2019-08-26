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Казахстан вводит защитную квоту на импорт горячекатаного проката

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Августа 2019, 17:50
Казахстан вводит защитную квоту на импорт горячекатаного проката

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан одобрил введение защитной квоты в рамках ЕАЭС в отношении импорта горячекатаного проката с целью защиты производителей металлопроката от негативных последствий ограничительных мер, вводимых рядом третьих стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Горячекатаный прокат применяется в производстве металлоконструкций, изделий из металла, строительных материалов.

На фоне торговых мер США, ЕС специальная квота позволит защитить рынок Казахстана и сохранить присутствие казахстанского товара на рынке ЕАЭС.

Объемы квоты составляют 12 029 тонн для Республики Казахстан, за ввоз сверх установленных объемов взимается пошлина в размере 20%. Действие квоты начнется с 1 декабря 2019 года.

Квота и пошлины не распространяются на горячекатаный прокат, происходящий из развивающихся и наименее развитых стран (за исключением Кореи), а также негосударств-участников СНГ, являющихся сторонами Договора о зоне свободной торговли (за исключением Украины).

В рамках квоты планируется ввозить те виды стального проката, производство которых не осуществляется в Казахстане.

В Казахстане производителем горячекатаного проката является АО «АрселорМиттал Темиртау», поддержавший введение меры.

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