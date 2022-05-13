13 Мая 2022 10:57

Казахстан вводит запрет на вывоз сахара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет введен запрет на вывоз сахара. Соответствующий приказ опубликован министром сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня опубликован приказ министра сельского хозяйства РК от 4 мая 2022 года «О некоторых вопросах вывоза белого сахара и сахара-сырца тростникового».

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)», - говорится в документе.

Министерство сельского хозяйства РК в установленном законодательством порядке должно проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер по реализации пункта 1 настоящего приказа.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Учитывая, что документ опубликован сегодня, 13 мая, приказ вступит в силу с 23 мая этого года.

Ранее сообщалось, что в стране намерены снизить импорт сахара на 32%.