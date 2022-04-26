Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан вводит шестимесячный запрет на вывоз из страны лома и отходов цветных и черных металлов. Соответствующий приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК размещен на сайте Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказ вступит в законную силу 6 мая.

Согласно приказу министра, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Казахстана:

- всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

- автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении. Исключение: бывшие в употреблении элементы подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории РК для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта.