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    11:07, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан вводит шестимесячный запрет на вывоз из страны лома и отходов цветных и черных металлов. Соответствующий приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК размещен на сайте Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказ вступит в законную силу 6 мая.

    Согласно приказу министра, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Казахстана:

    - всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

    - автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении. Исключение: бывшие в употреблении элементы подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории РК для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта.


    Теги:
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