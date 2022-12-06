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Казахстан введет экспортную таможенную пошлину на подсолнечник

6 Декабря 2022, 12:43
Казахстан введет экспортную таможенную пошлину на подсолнечник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан принял решение ввести экспортную таможенную пошлину на подсолнечник. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть межведомственная комиссия, которая занимается именно вопросами внешнеторговой деятельности. Например, вчера мы рассматривали вопрос вывоза подсолнечника. Приняли решения ввести на него экспортную таможенную пошлину. Поскольку есть угроза, что он будет вывезен. И, соответственно, с января введем тарифную квоту взамен на то, что производители подсолнечного масла подпишут меморандум с Министерством сельского хозяйства, что цена в год не будет выше 750 тенге за литр», - пояснил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Ранее Серик Жумангарин прокомментировал цены на рис. По его словам, рис в супермаркетах можно купить за 275 тенге за один килограмм.

В Минсельхозе заверили, что риски формирования дефицита риса в Казахстане очень низкие.


Фото:lizagubernii.ru




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