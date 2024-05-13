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    02:32, 13 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан - чемпион Европы по мини-футболу версии Socca

    сокка
    Фото: Sports.kz.

    12 мая в Кишинёве (Молдова) сборные Казахстана и Хорватии по сокка встретились в финальном матче международного турнира «Socca EuroCup-2024», передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча за трофей чемпионата Европы, прошедшая в парке «Ла Извор», завершилась победой Казахстана — 3:0. В первом тайме казахстанцы забили дважды — сделали это Абай Елемесов (2-я минута) и Бекруз Пишкар (15-я). Во второй половине матча Талгат Утепбергенов на 39-й минуте оформил крупный счет.

    Таким образом, сборная Казахстана по сокка второй год подряд завоевала титул чемпионов Европы. В прошлом году Казахстан в финале турнира обыграл Румынию.

    Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

     

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Мировые новости Чемпионат Европы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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