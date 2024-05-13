Казахстан - чемпион Европы по мини-футболу версии Socca

12 мая в Кишинёве (Молдова) сборные Казахстана и Хорватии по сокка встретились в финальном матче международного турнира «Socca EuroCup-2024», передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Встреча за трофей чемпионата Европы, прошедшая в парке «Ла Извор», завершилась победой Казахстана — 3:0. В первом тайме казахстанцы забили дважды — сделали это Абай Елемесов (2-я минута) и Бекруз Пишкар (15-я). Во второй половине матча Талгат Утепбергенов на 39-й минуте оформил крупный счет.

Таким образом, сборная Казахстана по сокка второй год подряд завоевала титул чемпионов Европы. В прошлом году Казахстан в финале турнира обыграл Румынию.

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.