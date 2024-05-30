Казахстан вступил в Альянс горных курортов Евразии 

В общественное объединение ведущих горных курортов стран Евразийского континента вошли горные курорты Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации и Узбекистана.

Меморандум о создании Альянса был подписан на выставке «Евразия – наш дом», приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая состоялась в г.Сочи. Генеральным секретарем Альянса выбран казахстанский журналист и общественный деятель Андрей Кукушкин. Штаб-квартира будет находиться в Алматы.

Фото: shymbulakmountainresort Instagram

Сейчас идут консультации по вступлению в Альянс горных курортов из Армении (курорт Майлер), Беларуси (курорты Силичи и Логойск), а также курортов Кыргызстана. В ЕАГК рассчитывают, что в перспективе не менее 10 стран-соседей на Евразийском континенте смогут стать участниками объединения.

Фото: shymbulakmountainresort Instagram

На первоначальном этапе Альянс займется организацией Межгосударственного туристического горного маршрута, проведением ежегодного фестиваля горных курортов Евразии, учреждением премии «Горы Евразии», проведением ежегодной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы», созданием Клуба активных журналистов Евразии, включая проведение ежегодных встреч Клуба на горных курортах стран-участниц, а также созданием Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и проведением ежегодных форумов Ассоциации, продвижением Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей Альянса.

Фото: shymbulakmountainresort Instagram

- Евразийский Альянс горных курортов способствует развитию всесезонного горного туризма и взаимному туризму между странами-участницами, расширению территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания, а также стратегическому развитию туризма на Евразийском пространстве, - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Также Альянс горных курортов собирается в сентябре 2024 года провести большую встречу в Казахстане по развитию горного туризма в регионе Евразия, в которой предполагается участие всех курортов, входящих и планирующих свое членство в Альянсе. Планируется, что в ходе встречи будет подписана Хартия ЕАГК. Кроме того, ожидается, что эта встреча положит начало созданию Межгосударственного туристического маршрута по горным курортам Альянса.