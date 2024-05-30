Казахстан вступил в Альянс горных курортов Евразии
В общественное объединение ведущих горных курортов стран Евразийского континента вошли горные курорты Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации и Узбекистана.
Меморандум о создании Альянса был подписан на выставке «Евразия – наш дом», приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ, которая состоялась в г.Сочи. Генеральным секретарем Альянса выбран казахстанский журналист и общественный деятель Андрей Кукушкин. Штаб-квартира будет находиться в Алматы.
Сейчас идут консультации по вступлению в Альянс горных курортов из Армении (курорт Майлер), Беларуси (курорты Силичи и Логойск), а также курортов Кыргызстана. В ЕАГК рассчитывают, что в перспективе не менее 10 стран-соседей на Евразийском континенте смогут стать участниками объединения.
На первоначальном этапе Альянс займется организацией Межгосударственного туристического горного маршрута, проведением ежегодного фестиваля горных курортов Евразии, учреждением премии «Горы Евразии», проведением ежегодной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы», созданием Клуба активных журналистов Евразии, включая проведение ежегодных встреч Клуба на горных курортах стран-участниц, а также созданием Евразийской Ассоциации пешеходных горных маршрутов и проведением ежегодных форумов Ассоциации, продвижением Календаря главных спортивных и музыкальных фестивалей Альянса.
- Евразийский Альянс горных курортов способствует развитию всесезонного горного туризма и взаимному туризму между странами-участницами, расширению территории дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания, а также стратегическому развитию туризма на Евразийском пространстве, - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Также Альянс горных курортов собирается в сентябре 2024 года провести большую встречу в Казахстане по развитию горного туризма в регионе Евразия, в которой предполагается участие всех курортов, входящих и планирующих свое членство в Альянсе. Планируется, что в ходе встречи будет подписана Хартия ЕАГК. Кроме того, ожидается, что эта встреча положит начало созданию Межгосударственного туристического маршрута по горным курортам Альянса.