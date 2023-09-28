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    19:04, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан временно закроет границу с Китаем

    Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»

    В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов РК. 

    При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

    Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом выходных дней.

    Теги:
    Китай Минфин РК Граница
    Автор
    Зифа Хабирова
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