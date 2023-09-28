Казахстан временно закроет границу с Китаем

В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.