19:04, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6
Казахстан временно закроет границу с Китаем
В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов РК.
При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом выходных дней.