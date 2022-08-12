12 Августа 2022 17:10

Казахстан впервые выступает организатором конкурса АрМИ «Меридиан»

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В городе Щучинске Акмолинской области, где в рамках Армейских международных игр пройдут состязания топогеодезических расчетов, состоялась жеребьевка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По ее результатам команды выступят в следующем порядке: Вьетнам, Узбекистан, Китай, Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. Венесуэла заявлена в этом конкурсе в качестве наблюдателя.

Также состоялось заседание мандатной комиссии. Представлены страны-участники конкурса, проведен инструктаж по правилам безопасности.

«Соревнование военных топографов впервые состоится на территории нашей страны. Наличие низкогорного, мелкосопочного и равнинного рельефов создает отличные условия для их организации. У нас все готово к состязаниям. Прошла жеребьевка, после официального открытия Армейских международных игр будет дан старт состязаниям топогеодезических расчетов», – пояснил начальник департамента геоинформационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковник Серик Жолдыбаев.

Конкурс состоит из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Победитель состязания в стрельбе из стрелкового оружия определится по сумме набранных баллов. Уровень подготовки топографов на втором этапе оценивается по скорости выполнения специальных заданий и фиксации прохождения всех контрольных точек по заданному маршруту.

Завершит состязания топографический квадратлон. Военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных заданий: проложить висячий полигонометрический ход, преодолеть различные препятствия и с помощью специальных средств определить географические координаты объектов.

Фото: gov.kz