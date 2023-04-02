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Казахстан впервые в истории завоевал медаль молодежного ЧМ по спортивной гимнастике

Автор:  
Анеля Касымова
2 Апреля 2023, 13:21
Казахстан впервые в истории завоевал медаль молодежного ЧМ по спортивной гимнастике Кадр из видео/ instagram.com/drs_kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по спортивной гимнастике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам двух дней в упражнениях на спортивном коне Зейнолла Идрисов набрал 14,066 балла, уступив двум армянским спортсменам. «Золото» соревнования забрал Гамлет Манукян (14,633), «серебро» - Мамикон Хачатурян (14,100).

«Это первая медаль среди молодежи в истории гимнастики Казахстана», - сообщается на официальной странице в Instagram Дирекции спортивного развития.

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Публикация от Спортты дамыту дирекциясы (@drs_kz)

Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Турции в городе Анталье с 29 марта по 2 апреля.


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