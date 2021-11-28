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Казахстан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса

28 Ноября 2021 20:05
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Казахстан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) проходит встреча группового этапа Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Во второй встрече Александр Бублик встретился с Вашеком Поспишилом. Казахстанец уверенно выиграл в первом сете — 6:2, решающий второй сет остался за казахстанцем — 7:6 (8:6).

Таким образом, Казахстан побеждает Канаду со счетом 2:0.
Сегодня запланирована парная встреча между казахстанцами Андреем Голубевым и Александром Недовесовым и канадцами Брейденом Шнуром и Вашеком Поспишилом.
Напомним, в первом поединке сегодняшнего дня Михаил Кукушкин одолел Брейдена Шнура — 6:3, 7:6 (5), 6:5.
Вчера Казахстан одержал победу над Швецией в группе В.

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#Спорт   #Теннис  
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