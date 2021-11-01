Казахстан впервые проиграл Узбекистану на ЧМ-2021 и лишился третьего боксера

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел второй бой на чемпионате мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 92 килограммов Оралбай сразился с узбеком Мадияром Саидрахимовым и проиграл ему раздельным решением судей, при этом оба боксера побывали в нокдаунах.

Таким образом, Айбек Оралбай стал третьим казахстанским боксером, который досрочно завершил выступление на ЧМ-2021: ранее турнир покинули Бек Нурмаганбет (86 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг). Отметим, что для Казахстана это поражение стало первым от Узбекистана на нынешнем мировом первенстве: ранее свои бои в «эль-класико» выиграли Сакен Бибосынов (51 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг).