Казахстан впервые примет участие в детском «Евровидении-2018»
26 Июля 2018 01:19 175
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейский вещательный союз объявил Казахстан участником Junior Eurovision-2018, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.
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Конкурс пройдет 25 ноября в Минске. Соревноваться будут юные вокалисты от 9 до 14 лет из 18 стран мира. Эксклюзивную трансляцию вокального шоу телезрители смогут увидеть на телеканале «Хабар».
Отмечается, что с 1 января 2016 года агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. А значит, вправе проводить национальный отбор и эксклюзивную трансляцию вокального шоу на территории Казахстан, и выдвигать кандидата от страны.
фото: ESCplus
Ключевые слова: Культура,
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