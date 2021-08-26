Казахстан впервые примет турнир WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нашей стране уже через месяц состоится крупное соревнование Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

С 26 сентября по 2 октября 2021 года в Национальном теннисном центре г. Нур-Султан мировые звезды женского тенниса будут бороться за заветный трофей и 250 рейтинговых очков. Спортивное событие будет транслироваться более чем в 70 странах мира.

«Это будет событие грандиозного масштаба. На две недели Казахстан окажется в центре внимания мирового тенниса, поскольку сначала пройдёт мужской турнир ATP 250, а сразу после него и женский WTA 250» - заявил пресс-службе ФТК директор турнира «Astana Open» WTA 250 Питер Джонстон. - «Мы сделаем все возможное, чтобы доставить незабываемые впечатления игрокам и фанатам тенниса по всему миру».

В основном раунде женского турнира примут участие все лидеры Национальной сборной Казахстана. Перед стартом ATP 250 и WTA 250 в г. Нур-Султан пройдет чемпионат Казахстана. Победители получат wild card в основную сетку, а финалисты - в квалификацию.