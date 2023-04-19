Казахстан впервые примет отбор на юниорский ЧМ по теннису

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 по 13 мая в Шымкенте состоятся отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup. В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За путевки на чемпионат мира у девушек поспорят сборные Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама.

Путевки на мировое первенство у юношей оспорят сборные Казахстана, Австралии, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.

Составы сборных Казахстана.

Юноши:

1. Амир Омарханов (Караганда)

2. Зангар Нурланулы (Туркестан)

За третье вакантное место поборются Дамир Жалгасбай (Алматы), Бахтияр Ерасыл (Астана) и Артем Сидоров (Алматы). Капитан: Сергей Квак.

Девушки:

1. Инкар Дюсебай (Алматы)

2. Полина Слепцова (Алматы)

3. Ариана Гогулина (Астана)

4. Анастасия Крымкова (Тараз).

Капитан: Ярослава Шведова.

В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира), у девушек – три (финалистки автоматически пробьются на чемпионат мира, а полуфиналистки разыграют между собой еще одну путевку).

Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors – являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF). Среди известных теннисистов-профессионалов в турнирах принимали участие: хорват Горан Иванишевич, американцы Джим Курье, Майкл Чанг и Энди Роддик, голландец Рихард Крайчек, россияне Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Андрей Рублев бразилец Густаво Куэртен, австралийцы Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьюс, швейцарцы Роджер Федерер, Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, канадцы Денис Шаповалов, Оже Альяссим, американки Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, немка Анке Хубер, француженка Амели Моресмо, россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, австралийки Елена Докич, Эшли Барти и другие.

Параллельно с Шымкентом отборы пройдут и в других частях света. В Европе, Африке, Южной Америке, в Северной и Центральной Америке пройдут другие квалификационные соревнования, чтобы определить финальные 16 команд, которые будущим летом выступят на чемпионате мира.