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Казахстан впервые примет матчи Евролиги по хоккею

17 Октября 2019 15:11
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Казахстан впервые примет матчи Евролиги по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 и 20 октября в Алматы пройдут два матча Европейской хоккейной лиги среди женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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В рамках второго тура Евролиги базовый клуб женской сборной Казахстана «Айсулу» примет соперниц из Австрии – «EHV Sabres Wien». Матчи пройдут на раскаточной арене Дворца спорта им. Балуана Шолака «Олимпик» 19 октября (суббота) и 20 октября (воскресенье) в 17:00 столичного времени.

Напомним, в сентябре наши девушки одержали пять побед в пяти матчах Евролиги, которые прошли в трех городах Старого Света: Бад-Тольц (Германия), Випитено (Италия) и Копенгаген (Дания). По итогам первого тура подопечные Александра Мальцева занимают первую строчку в турнирной таблице женской Евролиги.

Отметим, что в сезоне 2015/16 казахстанские хоккеистки смогли завоевать бронзовые медали EWHL.

European Womens Hockey League (EWHL) – была основана в 2004 году, как платформа, где лучшие женские хоккейные команды стран Европы и западной части Азии могут проводить международные игры и улучшать мастерство и навыки игроков, получать опыт и представлять национальный женский хоккей на высоком уровне.

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Ключевые слова: Спорт,
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