Казахстан впервые примет этап Кубка мира по шорт-треку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально подтвердила за Казахстаном право проведения этапа Кубка мира по шорт-треку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Местом проведения Кубка выбран город Алматы. Срок проведения турнира - 7-9 декабря 2018 года.

Казахстан впервые принимает международные соревнования по шорт-треку. Ранее в республике проходили только комплексные турниры с участием шортрекистов: Универсиада-2017 (Алматы) и Азиада-2011 (Астана).

«Алматы в качестве места проведения кубка выбран неслучайно. Первостепенное значение имело наличие современной спортивной инфраструктуры, а также опыт проведения Всемирных студенческих игр. Не менее важный фактор - активность болельщиков. Каждый соревновательный день на Универсиаде трибуны были полны болельщиками, поддерживающими национальную сборную. Качество казахстанского шорт-трека - главная причина не пропустить домашний Кубок. В прошлом сезоне сразу два спортсмена попали в число призеров в общем зачете всех этапов кубка мира. Абзал Ажгалиев занял второе место в итоговом зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. На дистанции 1 000 метров на третьей строчке расположился казахстанец Нурберген Жумагазиев. Домашний Кубок при поддержке трибун станет для нашей команды идеальной возможностью раскрыть весь свой потенциал», - отметили в пресс-службе НОК.

Международный сезон в шорт-треке стартует 2 ноября в канадском Калгари. В Казахстане пройдет третий этап. Всего же в сезоне 2018/2019 запланировано шесть кубковых стартов.