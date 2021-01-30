Казахстан впервые примет чемпионат мира по фристайлу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по фристайлу, включающий в себя могул и акробатику, впервые пройдет на Шымбулаке в Алматы с 7 по 14 марта. О Миа «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Решение о проведении главного турнира фристайлистов было принято Международной федерацией лыжного спорта (FIS) совместно с Национальной лыжной ассоциацией и Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан.

Казахстан принял предложение в сжатые сроки - канадский Калгари отказался от проведения ЧМ-2021, ссылаясь на тяжелую ситуацию в стране из-за пандемии КВИ.





«Проведение чемпионата мира в Казахстане – это действительно историческое событие, и мы рады что FIS предложила нашу страну в качестве организатора. Бесспорно, наши атлеты, как могулисты, так и акробаты, заслужили такой подарок, достойно представляя Казахстан на международной арене на протяжении многих лет. Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности, как для участников турнира, так и для жителей города. Мы изучаем опыт других стран, учитываем безопасную логистику, медицинское сопровождение и ограничения передвижения спортсменов. Могу заверить, что все меры безопасности будут соблюдены на самом высоком уровне. Более того, соревнования обязательно будут транслировать международные и казахстанские каналы, чтобы каждый болельщик смог в режиме реального времени следить за успехами спортсменов», - отметил президент Национальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.





Горнолыжный курорт «Шымбулак» уже дважды принимал этапы Кубка мира FIS, и в этом году снова значится в календаре Международной федерации в качестве места проведения финального этапа Кубка мира. Учитывая высокий уровень организации и опыт в проведении крупнейших мировых турниров, именно Казахстану было доверено проведение и чемпионата мира.





Спортивный сезон 2020/2021 является квалификационным периодом, в котором спортсмены зарабатывают квоты на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Как отмечают в Национальной ассоциации, в ближайшее время им предстоит большая работа, так как в Алматы прилетят лидеры мирового фристайла. Но поскольку федерация готовилась принимать в марте финальный этап Кубка мира с этими же участниками, то разница в организации не будет значительной.





Для призера Олимпийских игр, действующей чемпионки мира по фристайлу-могул и одному из лидеров в этом виде спорта Юлии Галышевой эта новость стала действительно особенной.





«О проведении чемпионата мира в нашей стране мы узнали на этапе Кубка мира в США. Сказать, что мы рады – не сказать ничего! Мы надеялись на этот день, когда два года назад Алматы включили в соревновательный календарь Кубка мира. После этого и наш спорт стал развиваться динамичнее, наша команда выросла в несколько раз, очень много молодых атлетов, которые уже выступают на международных турнирах. Для меня лично - выступать на родных склонах это совсем другие ощущения, не сравнимые ни с чем другим. Я искренне надеюсь, что ситуация с пандемией станет лучше, и зрителям не запретят присутствовать во время соревнований. Их поддержка будет очень важна!»,- сказала Юлия Галышева.

