4 Мая 2022 23:00

Казахстан впервые примет чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан впервые проведет чемпионат Азии по версии Kyokushin World Union, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации киокушинкай-кан каратэ.

В мероприятии примут участие представители национальных федераций KAN, IFK, KWF, WKO стран Азии, прошедшие отбор на национальных чемпионатах.

На чемпионат приедут спортсмены из 15 стран азиатского континента.

Национальную сборную Казахстана представят спортсмены, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира и Азии.



