Казахстан впервые представят на соревнованиях по футбольному фристайлу в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан впервые представят на соревнованиях по футбольному фристайлу в США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной спортивной школы инвалидов.
«С 11 по 16 ноября в Майами, штат Флорида, США, проходит чемпионат мира по футбольному фристайлу, это самый престижный из всех турниров по фристайлу , который проводится в течение одиннадцати лет при поддержке Всемирной ассоциации фристайла (WFFA). В течение года в пятидесяти странах мира проходили отборочные соревнования. И вот впервые на этот чемпионат пригласили представителя Казахстана», - сообщили в пресс-службе.
Нурсеид Досмагамбет является трехкратным чемпионом Казахстана, победителем Открытого чемпионата России 2019 года, призером международных турниров. Примечательно, что Нурсеид – основатель первой школы по футбольному фристайлингу в Нур-Султане и тренирует маленьких спортсменов.
«Я занимаюсь этим видом спорта уже восьмой год, каждый день я посвящаю 4-5 часов тренировкам. В 2015 году я участвовал в чемпионате Азии в Джакарте и вошел в 10-ку лучших фристайлеров. Для меня огромная радость быть в центре истории, ведь впервые наша страна примет участие в мировом первенстве. В этом году я окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, но не работаю по специальности. Я открыл школу по фристайлингу, где тренирую уже более двадцати детей. Впереди грандиозные планы, я хочу чтобы футбольный фристайлинг развивался в Казахстане», - поделился Нурсеид.
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