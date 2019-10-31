Казахстан впервые избран председателем ISAR в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Казахстан впервые избран председателем Межправительственной группы по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) в Женеве. Председателем ISAR стала представитель Министерства финансов Республики Казахстан Арман Бектурова, директор департамента методологии бухучета и аудита. Об этом стало известно на 36-й сессии ISAR, проходящей в эти дни в Женеве (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Межправительственная рабочая группа по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) была создана Конференцией по торговле и развитию Организации Объединенных Наций (UNCTAD) как глобальный и инклюзивный форум для определения наиболее актуальных проблем и приоритетов в области развития учета и отчетности, обмена передовым опытом.





ISAR занимается аналитическими исследованиями, проводит ежегодные сессии и семинары, разрабатывает документы для содействия в практическом внедрении международных стандартов и лучших мировых практик, проекты технической помощи.

Темой нынешней 36-й сессии ISAR стали последние события в области бухгалтерского учета и отчетности, а также возникающие проблемы и пути их решения.

Как отметили в пресс-службе Минфина, в Казахстане (единственной стране в СНГ) принят закон о государственном аудите и финансовом контроле, направленный на предупреждение финансовых нарушений.

В рамках формирования подотчетного государства в реализацию Плана нации-100 конкретных шагов по истечении 9 лет Минфин повторно провел со Всемирным банком и Евросоюзом оценку состояния бюджета по методологии PEFA за период 2015-2017 годы. По оценке экспертов ВБ улучшены показатели по 14 критериям Оценки (системы налогообложения, финансового контроля, платежей и учета работают эффективно). Хотя и достигнут значительный прогресс по сравнению с предыдущей оценкой, остаются вопросы по обеспечению прозрачности, подотчетности и вовлечения населения в процесс принятия решений. В этой связи Минфином РК совместно с СК и МНЭ разрабатывается Дорожная карта.

Казахстан планирует также создать межрегиональный Центр устойчивого развития в Казахстане для государств Центральной Азии и Афганистана. Об этом Президент К.Токаев сообщил в ходе Форума высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 г.

В этом направлении Минфин РК работает в рамках ЮНКТАД ООН. Так, представитель МФ РК, являясь официальным членом ISAR, принимает активное участие в повышении качества и международной сопоставимости отчетности в качестве средства содействия устойчивому развитию.

В Казахстане в период 2015-2016 годах проведена оценка инфраструктуры корпоративной отчетности, по результатам которой получены рекомендации.

В настоящее время Минфин ведет активную работу с казахстанским профессиональным сообществом по внедрению независимого от профессии надзора, а также улучшению системы сертификации бухгалтеров и аудиторов, сообщили в министерстве.