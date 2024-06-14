Казахстан впервые завоевал лицензию на Паралимпийские игры по пара настольному теннису

По результатам решения комиссии Международного паралимпийского комитета спортсмен Казахстана Али Махулбеков получил лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара настольному теннису среди мужчин 8 класса, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Али Махулбеков – мастер спорта по пара настольному теннису, многократный чемпион международных соревнований. Это по счёту 13-я лицензия Казахстана на предстоящие летние Паралимпийские игры Париж-2024.

На данный момент лицензию выиграли:

по пара пауэрлифтингу Давид Дегтярев

по пара лёгкой атлетике Дастан Мукашбеков

сборная Казахстана по волейболу сидя

по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов

три лицензии по пара плаванию

по пара каноэ Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаевой

по пара таэквондо Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.

Отметим, что Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.