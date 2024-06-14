20:10, 13 Июнь 2024 | GMT +6
Казахстан впервые завоевал лицензию на Паралимпийские игры по пара настольному теннису
По результатам решения комиссии Международного паралимпийского комитета спортсмен Казахстана Али Махулбеков получил лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара настольному теннису среди мужчин 8 класса, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.
Али Махулбеков – мастер спорта по пара настольному теннису, многократный чемпион международных соревнований. Это по счёту 13-я лицензия Казахстана на предстоящие летние Паралимпийские игры Париж-2024.
На данный момент лицензию выиграли:
- по пара пауэрлифтингу Давид Дегтярев
- по пара лёгкой атлетике Дастан Мукашбеков
- сборная Казахстана по волейболу сидя
- по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов
- три лицензии по пара плаванию
- по пара каноэ Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаевой
- по пара таэквондо Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.
Отметим, что Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.