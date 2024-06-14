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    20:10, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан впервые завоевал лицензию на Паралимпийские игры по пара настольному теннису

    теннис
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    По результатам решения комиссии Международного паралимпийского комитета спортсмен Казахстана Али Махулбеков получил лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024 по пара настольному теннису среди мужчин 8 класса, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

    Минтуризма и спорта РК
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Али Махулбеков – мастер спорта по пара настольному теннису, многократный чемпион международных соревнований. Это по счёту 13-я лицензия Казахстана на предстоящие летние Паралимпийские игры Париж-2024.

    На данный момент лицензию выиграли:

    • по пара пауэрлифтингу Давид Дегтярев
    • по пара лёгкой атлетике Дастан Мукашбеков
    • сборная Казахстана по волейболу сидя
    • по пара пулевой стрельбе Еркин Габбасов
    • три лицензии по пара плаванию
    • по пара каноэ Спатай Бибарыс и Жаныл Балтабаевой
    • по пара таэквондо Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали. 

    Отметим, что Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. Соревнования пройдут по 23 дисциплинам. Отборочные турниры продлятся до 15 июля.  

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Олимпиада Параспорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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