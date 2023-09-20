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    12:12, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан впервые возглавил региональную метрологическую организацию

    метрология
    Фото: Freepik

    19 сентября на 35-м заседании метрологической организации КООМЕТ, генеральный директор Казахстанского института стандартизации и метрологии Габит Мухамбетов официально вступил в полномочия Президента КООМЕТ на период с 2023 по 2026 годы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минторговли и индустрии РК.

    Метрологическая организация КООМЕТ, основанная в 1991 году, объединяет 16 стран-членов, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Германию, Грузию, Казахстан, Китай, Кубу, Кыргызстан, Молдову, Россию, Словакию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

    Основной задачей организации является расширение возможностей предоставления метрологических услуг и содействие устранению технических барьеров в мировой торговле между странами-членами.

    Необходимо отметить, что впервые Казахстан одержал победу на выборах Президента КООМЕТ в мае текущего года, получив поддержку 11 из 16 стран-членов организации.

    Это важное событие подчеркивает ведущую роль Казахстана в области метрологии.

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