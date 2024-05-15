Казахстан впервые примет этап элитного турнира по баскетболу
Помимо права организатора выставить на турнир World Tour Masters Almaty-2024 одну команду по своему выбору (так называемая Wild Card), FIBA предоставила Казахстану уникальную возможность - право на два дополнительных слота. Кандидаты на них будут определены Национальной федерацией баскетбола РК. Их получат победители турнира Atyrau Quest, который состоится 15-16 июня в Атырау под эгидой FIBA. Казахстанские команды в этот турнир будут квалифицироваться через туры чемпионата Казахстана по баскетболу 3х3: Шымкент, Атырау, Алматы.
Таким образом, в основной сетке турнира World Tour Masters Almaty-2024 будут представлены три казахстанские команды, что является беспрецедентным случаем, демонстрирующим полную поддержку со стороны Международной федерации баскетбола FIBA. Это уникальная возможность для казахстанских команд заявить о себе на мировой арене, встретиться с ведущими командами, получить ценный опыт участия в турнирах высшего спортивного уровня.
Исполнительный директор FIBA г-н Алекс Санчез, посетивший турнир по баскетболу 3х3 Almaty Quest в 2023 году, высоко отозвался о качестве организации мероприятия и убедился в готовности Алматы принимать турниры более высокого уровня. Он также отметил, что Казахстанская федерация баскетбола совместно с FIBA проводит большую работу по концептуальному развития баскетбола 3x3 в стране. В результате в этом году FIBA доверили Казахстану проведение турнира уровня World Tour.
Турнир уровня World Tour – это топовое мероприятие FIBA. Алматинский тур является этапным турниром на пути к гранд-финалу в конце сезона и входит в число турниров высшего уровня.
- FIBA тщательно контролирует весь подготовительный процесс и принимает непосредственное участие в проведении турнира. Мы ожидаем прибытие делегации FIBA. И, конечно, ждем первых руководителей FIBA в Алматы. Wild Card организаторы решили разыграть в специальном открытом турнире. Он пройдет в формате двух отборов в Астане и Алматы, а также финальной части, которая также состоится в южной столице. Этот турнир получил название 3x3 Road to Wild Card WT Almaty-2024 и будет анонсирован в ближайшее время. Участвовать сможет любая команда, соответствующая требованиям FIBA и положению турнира. Сыграете лучше всех, победите в честной борьбе - добро пожаловать на World Tour, - озвучили организаторы World Tour Masters Almaty-2024.