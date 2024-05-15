Казахстан впервые примет этап элитного турнира по баскетболу

Турнир по баскетболу 3х3 категории World Tour впервые пройдет в Алматы с 13 по 14 июля. В нем примут участие 12 международных команд, прошедших предварительные отборы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Помимо права организатора выставить на турнир World Tour Masters Almaty-2024 одну команду по своему выбору (так называемая Wild Card), FIBA предоставила Казахстану уникальную возможность - право на два дополнительных слота. Кандидаты на них будут определены Национальной федерацией баскетбола РК. Их получат победители турнира Atyrau Quest, который состоится 15-16 июня в Атырау под эгидой FIBA. Казахстанские команды в этот турнир будут квалифицироваться через туры чемпионата Казахстана по баскетболу 3х3: Шымкент, Атырау, Алматы.

Таким образом, в основной сетке турнира World Tour Masters Almaty-2024 будут представлены три казахстанские команды, что является беспрецедентным случаем, демонстрирующим полную поддержку со стороны Международной федерации баскетбола FIBA. Это уникальная возможность для казахстанских команд заявить о себе на мировой арене, встретиться с ведущими командами, получить ценный опыт участия в турнирах высшего спортивного уровня.

Исполнительный директор FIBA г-н Алекс Санчез, посетивший турнир по баскетболу 3х3 Almaty Quest в 2023 году, высоко отозвался о качестве организации мероприятия и убедился в готовности Алматы принимать турниры более высокого уровня. Он также отметил, что Казахстанская федерация баскетбола совместно с FIBA проводит большую работу по концептуальному развития баскетбола 3x3 в стране. В результате в этом году FIBA доверили Казахстану проведение турнира уровня World Tour.

Турнир уровня World Tour – это топовое мероприятие FIBA. Алматинский тур является этапным турниром на пути к гранд-финалу в конце сезона и входит в число турниров высшего уровня.