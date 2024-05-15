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    15:00, 15 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан впервые примет этап элитного турнира по баскетболу

    Казахстан впервые примет этап элитного турнира по баскетболу
    Фото: НОК РК
    Турнир по баскетболу 3х3 категории World Tour впервые пройдет в Алматы с 13 по 14 июля. В нем примут участие 12 международных команд, прошедших предварительные отборы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Помимо права организатора выставить на турнир World Tour Masters Almaty-2024 одну команду по своему выбору (так называемая Wild Card), FIBA предоставила Казахстану уникальную возможность - право на два дополнительных слота. Кандидаты на них будут определены Национальной федерацией баскетбола РК. Их получат победители турнира Atyrau Quest, который состоится 15-16 июня в Атырау под эгидой FIBA. Казахстанские команды в этот турнир будут квалифицироваться через туры чемпионата Казахстана по баскетболу 3х3: Шымкент, Атырау, Алматы.

    Таким образом, в основной сетке турнира World Tour Masters Almaty-2024 будут представлены три казахстанские команды, что является беспрецедентным случаем, демонстрирующим полную поддержку со стороны Международной федерации баскетбола FIBA. Это уникальная возможность для казахстанских команд заявить о себе на мировой арене, встретиться с ведущими командами, получить ценный опыт участия в турнирах высшего спортивного уровня.

    Исполнительный директор FIBA г-н Алекс Санчез, посетивший турнир по баскетболу 3х3 Almaty Quest в 2023 году, высоко отозвался о качестве организации мероприятия и убедился в готовности Алматы принимать турниры более высокого уровня. Он также отметил, что Казахстанская федерация баскетбола совместно с FIBA проводит большую работу по концептуальному развития баскетбола 3x3 в стране. В результате в этом году FIBA доверили Казахстану проведение турнира уровня World Tour.

    Турнир уровня World Tour – это топовое мероприятие FIBA. Алматинский тур является этапным турниром на пути к гранд-финалу в конце сезона и входит в число турниров высшего уровня.

    - FIBA тщательно контролирует весь подготовительный процесс и принимает непосредственное участие в проведении турнира. Мы ожидаем прибытие делегации FIBA. И, конечно, ждем первых руководителей FIBA в Алматы. Wild Card организаторы решили разыграть в специальном открытом турнире. Он пройдет в формате двух отборов в Астане и Алматы, а также финальной части, которая также состоится в южной столице. Этот турнир получил название 3x3 Road to Wild Card WT Almaty-2024 и будет анонсирован в ближайшее время. Участвовать сможет любая команда, соответствующая требованиям FIBA и положению турнира. Сыграете лучше всех, победите в честной борьбе - добро пожаловать на World Tour, - озвучили организаторы World Tour Masters Almaty-2024.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Алматы Баскетбол
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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