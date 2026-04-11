Казахстан впервые представил образовательный сектор на крупнейшей выставке в Китае

В церемонии открытия форума под лозунгом «Открытость, сотрудничество, взаимная выгода: содействие развитию надежного, безопасного и высококачественного образования за рубежом» приняли участие представители Министерства образования КНР и вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова, а также другие спикеры.

В своем выступлении вице-министр РК осветила текущее состояние и перспективы системы высшего и послевузовского образования, а также проинформировала о проводимой работе по расширению академического сотрудничества и развитию деятельности филиалов зарубежных высших учебных заведений в Казахстане.

— Сегодня Казахстан впервые представлен здесь в таком масштабе. Это не просто участие в выставке, а заявление о готовности к подлинному образовательному партнерству с Китаем. Нас связывает Шелковый путь, по которому шли не только товары, но и знания, культура, идеи. Сегодня этот путь ведет в университеты, — отметила она.

Особый акцент был сделан на инициативе «Study in Kazakhstan», единой цифровой платформе для привлечения абитуриентов. Спикер обозначила амбициозную цель увеличить численность иностранных студентов до 100 тысяч человек к 2029 году.

В рамках национального павильона под названием «Kazakhstan — the Territory of Academic Knowledge» свои программы презентовали 27 ведущих университетов Казахстана.

Директор департамента интернационализации и рекрутинга Казахского национального университета имени аль-Фараби Нуркен Абдигали отметил большой потенциал выставки для привлечения иностранных студентов.

— Сегодня в университете обучаются около двух тысяч учащихся из КНР. Многие из них выбирают программы магистратуры и докторантуры, что свидетельствует о высоком научном потенциале Казахстана и нашего вуза. КазНУ также развивает с китайскими партнерами технологические проекты, включая центры робототехники и дистанционного зондирования, — поделился он.

Вице-президент Назарбаев Университета Гульмира Канай подчеркнула выход страны на принципиально новый международный уровень. Масштабное присутствие казахстанских вузов на одной площадке с традиционными лидерами из Великобритании и других образовательных держав подтверждает растущую конкурентоспособность республики в глобальном рекрутинге.

— Китай проявляет большой интерес к казахстанским вузам, включая наш университет, где обучаются 7 500 студентов, включая 500 иностранцев. Университет также прорабатывает запуск программ двойного диплома с топовыми вузами КНР, входящими в рейтинг Times Higher Education, — добавила она.

Вице-президент Международного университета «Астана» Кайрат Абдрахманов подчеркнул стремление Казахстана занять значимую нишу в меняющейся глобальной образовательной конъюнктуре. По его словам, вуз успешно развивает сотрудничество с КНР по ряду ключевых направлений. На базе МУА открыт филиал Пекинского университета языка и культуры, в официальной церемонии запуска которого участвовали Главы двух государств.

— Важным этапом стал запуск в ноябре 2025 года в МУА первого и единственного в стране цифрового центра HSK Министерства образования КНР. Данная площадка позволяет сдавать официальный экзамен по китайскому языку на компьютере полностью заменяя традиционный бумажный формат. Ежемесячно тестирование проходят около 200 человек получая подтвержденные результаты в течение суток, — отметил он.

По словам Кайрата Абдрахманова, МУА также реализует программы двойного диплома с Пекинским университетом экономики и бизнеса и поддерживает партнерство с Университетом Цинхуа и Шэньчжэньским университетом. Стороны ведут активные переговоры по созданию совместных научно-исследовательских лабораторий в области искусственного интеллекта.

Отметим, участие Казахстана в CSAF и CIEET направлено на продвижение национальной системы высшего образования на международном уровне, развитие экспортного потенциала образовательных услуг и расширение международного академического партнерства.

Международный образовательный форум объединил более 500 участников из учебных заведений и профильных структур Китая, США, Великобритании, России, Австралии, Италии, Испании, Греции, Сингапура, Малайзии, Вьетнама и других стран.

