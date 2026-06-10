Казахстан впервые получил статус наблюдателя при Комитете Конвенции Совета Европы № 108

Казахстану официально предоставлен статус наблюдателя при Комитете Конвенции Совета Европы № 108 о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Страсбурга.

Данное решение было принято по итогам 50-й пленарной сессии Комитета в Страсбурге, в которой принял участие вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Досжан Мусалиев. Стоит отметить, что эта площадка является ключевым международным институтом, формирующим подходы к защите персональных данных и конфиденциальности в условиях цифровизации.

— Получение статуса наблюдателя — важный шаг для Казахстана. Это позволит нам обмениваться опытом с международными партнерами и совершенствовать национальную систему защиты персональных данных на основе лучших мировых практик. Хотел бы отметить, что получение статуса наблюдателя является очень важным событием. Поскольку в этом году в новой Конституции Казахстана была принята новая норма, которая прямо указывает, что человек имеет право на защиту персональных данных, в том числе в цифровой сфере. И поэтому это является логическим продолжением этой работы, — заявил корреспонденту Kazinform Досжан Мусалиев.

Он также отметил, что на полях сессии Совета Европы провел встречи с председателем Комитета Конвенции № 108 Беатрис де Анкореной и Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

В свою очередь Генеральный секретарь Совета Европы в социальных сетях отметил, что искусственный интеллект трансформирует наши общества.

— Состоялся важный разговор с вице-министром Досжаном Мусалиевым о цифровых амбициях Казахстана и роли Конвенций Совета Европы по искусственному интеллекту и защите данных в создании доверия и общих стандартов через границы, написал А.Берсе.

Конвенция № 108 (официально — Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных) — это основополагающий международный документ в сфере приватности и защиты данных, принятый Советом Европы 28 января 1981 года.

Это первый и единственный юридически обязательный международный договор, регулирующий вопросы защиты персональных данных как в государственном, так и в частном секторе.

Ранее в Страсбурге положительно оценили демократические реформы Казахстана.