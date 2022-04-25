Казахстан возвращается к допандемическому уровню внешней торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время пандемии объем импорта товаров из-за рубежа вырос в Казахстане на 25% ввиду того, что производство было вынуждено приостановлено не только в стране, но и по всему миру. После пандемии объем импорта начал снижаться, и Казахстан стал наращивать объемы экспорта, улучшая торговый баланс. Как складывается внешняя торговля страны и какие тренды актуальны, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Внешнеторговый оборот начал восстанавливаться в 2021 году

По данным статистики, за последние три года внешнеторговый оборот Казахстана снизился во время пандемии в 2019 и 2020 годах и стал восстанавливать допандемическую динамику в 2021 году.

Уже в 2021 году объем экспорта превысил объем импорта. За 2021 год внешнеторговый оборот РК составил более $101, 5 млрд. Из этой суммы на экспорт пришлось $60,3 млрд, на импорт – $41,1 млрд.

Наибольший объем внешней торговли за год у Казахстана сложился со странами Азии. Показатель составил $33,3 млрд или 32,8%. В тройку лидеров вошли страны СНГ – $32,8 млрд или 32,3% от общего показателя и Европы – $31,5 млрд или 31,1%.

Больше всего товаров в 2021 году Казахстан экспортировал в страны Европы. За год в этот регион было поставлено продукции на $25,2 млрд. Это 41,8% от общего объема экспорта. При этом 14,7% или $8,8 млрд приходится на Италию, еще 7% или $4,3 млрд на Нидерланды и 4% или $2,3 млрд на Францию.

Импортирует продукцию наша страна в основном из стран СНГ. За год этот показатель достиг $20,4 млрд. Это 49,6% от общего объема импорта, а 42,1% или $17,3 млрд приходится на Россию. Еще 30% в структуре импорта занимают страны Азии, и 20,2% или $8,3 млрд из них - Китай.

Как складываются последние тренды внешней торговли РК?

Статистика по внешней торговли доступна пока только за два месяца т.г. Однако, по данным казахстанского Института экономических исследований ERI, тренды во внешней торговле все же наметились. Итак, за январь-февраль 2022 года внешний торговый оборот страны вырос на 52,5%.

За январь-февраль т.г. экспорт нефти вырос в 2,1 раза. Вывоз основных металлов вырос в 1,5 раза, пшеницы в 2,1 раза.

При этом, министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан не планирует в ближайшей перспективе менять маршруты транспортировки нефти, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.

«Барьеров, отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме... Различные варианты рассматриваются по маршрутам экспорта. У нас в свое время была разветвленная система экспорта, в том числе в Китай и Европу. Пока санкций нет, поэтому вопрос перенаправления объемов мы не рассматриваем. Мы будем работать так, как договорились - в штатном режиме через Каспийский трубопроводный консорциум, через Самару. У нас есть возможности различные, есть порт Актау. Но пока другие экспортные маршруты мы не рассматриваем», - сказал министр энергетики.

Казахстан наращивает экспорт несырьевых товаров

Наряду с ускорением вывоза казахстанского сырья, Казахстан наращивает экспорт несырьевых товаров.

По данным оператора по поддержке и развитию экспорта АО «QazTrade» МТИ РК, за январь-февраль 2022 года товарооборот Казахстана по обработанным товарам вырос на 31,7% и составил $9 млрд.

Экспорт обработанных товаров из Казахстана за этот период вырос на 46,6% и составил $3,5 млрд.

Увеличились поставки за рубеж таких товаров, как ферросплавы, уран медь и катоды из меди, цинк необработанный, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, природный газ, мука пшеничная или пшенично-ржаная и др.

Импорт обработанных товаров в Казахстан за январь-февраль 2022 года вырос на 23,7% и составил $5,5 млрд.

Рост импорта обосновывается увеличением ввоза кузовов для автомобилей, вычислительных машин, лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи, телефонных аппаратов, нефтепродуктов, установок для кондиционирования воздуха, вакцин, сывороток из крови.

Вместе с тем, наблюдается снижение импортных поставок таких товаров, как: телевизоры, мониторы и проекторы, обуви из резины или пластмассы, чулочно-носочных изделий, электрических трансформатов, постельного белья и др.

Большие объемы импорта из ЕАЭС, Центральной Азии и Китая

За январь-февраль т.г. импорт из ЕАЭС составил $2,6 млрд, из них $2,4 млрд — из России. Данный двухмесячный объем является максимальным по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Рост поставок из ЕАЭС обеспечен за счет увеличения импорта пшеницы в 7,4 раза, стальных полуфабрикатов на 72%, нефтепродуктов в 2,3 раза и золота в 1,6 раза.

Также рекордный объем импорта зафиксирован из Китая $1,3 млрд, Киргизии $54 млн, Узбекистана $131 млн и Таджикистана $98 млн.

Если рост китайского импорта обеспечен за счет увеличения традиционных ввозимых компьютеров, телефонов, бытовой техники и одежды, то узбекский импорт, помимо поставок сезонных фруктов и овощей, вырос благодаря ввозу узбекских кузовов для автомобилей и двигателей внутреннего сгорания.

Кыргызстан начал наращивать поставки своих нефтепродуктов, стекла и молочных продуктов. Из Таджикистана в Казахстан выросли поставки руд разных металлов.

В то же время страна побила свой рекорд по экспорту в ЕАЭС и Центральную Азию.

За январь-февраль экспорт РК в ЕАЭС составил $1,2 млрд, из них $1,1 млрд — в Российскую Федерацию. Данный двухмесячный объем является максимальным по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Рост поставок в ЕАЭС обеспечен за счет увеличения экспорта металлов на 85% - металлопрокат, алюминий, цинк.

Экспорт Казахстана в страны Центральной Азии вырос на 25% и составил $747 млн, что обеспечено ростом поставок пшеницы в 1,7 раза и продолжающимся реэкспортом телефонных аппаратов. Также отметим 1,5-кратный рост экспорта обработанных продуктов питания и сельхозпродуктов.

Оживление интереса к казахстанскому углю

За счет возобновления интереса со стороны Швейцарии, Польши и Кипра к казахстанскому углю экспортная выручка достигла $120 млн, из них $49 млн — в рассматриваемые страны, что в 2 раза выше, чем в прошлогоднем периоде и является максимальным с января-февраля 2012 года.

Отметим, ранее Швейцария и Кипр наравне с Финляндией практически отказались от казахстанского угля в процессе начавшейся декарбонизации экономики Западной Европы.

Наращивание двусторонней торговли с Турцией

Товарооборот с Турцией за два месяца составил $877 млн, это +63% к прошлогоднему периоду.

За последние 10 лет Турция вошла в 5-ку основных торговых партнеров Казахстана, поднявшись с 10-го места в 2012 году. Правда $449 млн в торговле — это экспорт казахстанской нефти в Турцию, а более $200 млн — поставки металлов.

Торговый баланс страны улучшился

В целом, по данным оператора по поддержке и развитию экспорта АО «QazTrade» МТИ РК, товарооборот Казахстана за январь-февраль 2022 года составил $18,2 млрд, что на 52,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года - $12 млрд. Экспорт превысил импорт. То есть, торговый баланс Казахстана улучшился.

Экспорт из Казахстана за январь-февраль 2022 года вырос на 71,4% и составил $12,1 млрд.

Рост экспорта обосновывается увеличением поставок сырой нефти, ферросплавов, урана, цинка и др.

Импорт в Казахстан за январь-февраль 2022 года вырос на 25,1% и составил $6,1 млрд.

Рост импорта обеспечен за счет ввоза таких товаров, как: пшеница, кузова для автомобилей, вычислительные машины, руды и концентраты медные, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, телефонные аппараты и др.





Несмотря на продолжающуюся негативную тенденцию в мировой экономике, Казахстан наращивает объемы экспорта, возвращаясь к допандемическому уровню внешнего товарооборота.

Рабига Нурбай



